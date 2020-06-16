В WhatsApp появилась функция электронных платежей
Первыми опробовать новый сервис смогут пользователи мессенджера из Бразилии.
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Фото, видео: Zuma\TASS
Американская компания Facebook запустила новую функцию электронных платежей на платформе принадлежащего ей приложения WhatsApp. Об этом сообщил глава компании Марк Цукерберг. Он отметил, что первыми, кто сможет оценить новый интерфейс, стали пользователи из Бразилии с банковскими картами Nubank и Sicredi с платежной системой Mastercard.
Сервис будет полезен не только отдельным пользователям, но и позволит осуществлять продажи в рамках малого бизнеса.
«Мы делаем отправку и получаем деньги так же легко, как делиться фотографиями. Мы также позволяем малым бизнесу делать продажи прямо в WhatsApp», — рассказал Цукерберг.
Как пишет ФАН, безопасные переводы обеспечивает платежная система Facebook Pay, которая была запущена в соцсети в ноябре 2019 года. В Бразилии партнерами WhatsApp стал госбанк Banco do Brasil, частный банк Nubank, потребительский кооператив Sicredi и национальный оператор платежных систем Cielo. Цукерберг выразил надежду, что скоро новая функция будет доступна также для пользователей мессенджера в других странах.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что личные номера телефонов пользователей мессенджера WhatsApp обнаружил в интернете в открытом доступе независимый специалист по кибербезопасности из Индии Атул Джаярам.
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