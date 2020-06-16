Звезда «Великолепного века» нашла в себе много общего с Хюррем-султан

Актриса Мерьем Узерли, прославившаяся после съемок в «Великолепном веке», сравнила себя со своей героиней Хюррем-султан и нашла много общего. Звезда призналась, что ее характер чем-то напоминает темперамент персонажа.

Так, например, Узерли готова сражаться за то, что ей дорого. На пути к воплощению мечты для нее не существует преград. В такие моменты Мерьем, как и ее героиня, испытывает духовный подъем и прилив сил. Кроме того, как и Хюррем-султан, артистка привыкла полагаться на себя, а не рассчитывать на волю случая и судьбу в сложных моментах.

Однако при этом звезда призналась, что в отличие от героини сериала, ни за что не стала бы причинять боль другому человеку ради достижения собственных целей. В этом отношении звезда склонна придерживаться противоположной позиции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда «Великолепного века» показала, как выглядела в 16 лет.