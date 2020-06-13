Хюррем из «Великолепного века» показала, как выглядела в 16 лет

Турецко-немецкая актриса и модель Мерьем Узерли, прославившаяся благодаря роли Хюррем-султан в сериале «Великолепный век», вновь поделилась со своими подписчиками раритетным фото. На этот раз звезда показала, как она выглядела двадцать лет назад — когда ей было 16 лет.

Актриса выложила в сторис Instagram фото в черно-белой обработке, показав пышные темные волосы и естественную красоту лица. Она подписала снимок: «2000 год».

Instagram @meryemuzerlimeryem

Узерли часто выкладывает на своей странице в Instagram архивные фото. Так, недавно знаменитость поделилась с фанатами снимком, на которой будущей звезде «Великолепного века» всего лишь девять лет. Некоторые признали, что с того времени актриса почти не изменилась, а глаза и улыбка красавицы Узерли «остались с детства». Несмотря на многочисленные слухи о том, что артистка увлекается пластикой, поклонники актрисы уверены, что она выглядит почти так же, как и раньше.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Лариса Гузеева показала, как она выглядела в 18 лет.