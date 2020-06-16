Три вида «удаленки» предлагается прописать в Трудовом кодексе

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Василий Заика
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Соответствующий законопроект вносится на рассмотрение в Госдуму.

Три вида «удаленки» предлагается прописать в Трудовом кодексе

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Законопроект об особенностях дистанционной работы вносится на рассмотрение в Госдуму. Авторы инициативы предлагают прописать в Трудовом кодексе РФ три вида «удаленки».

«В Трудовом кодексе, в частности, предлагается определить три вида удаленной работы: непосредственно дистанционная работа, временная дистанционная (удаленная) работа и комбинированная дистанционная (удаленная) работа», — цитирует лидера фракции «Единая Россия» Сергея Неверова Интерфакс.

По словам депутата, в проекте закона, помимо прочего, сформулированы нормы рабочего времени для «удаленных» сотрудников. Это необходимо, чтобы работник не был обязан в круглосуточном режиме реагировать на звонки или сообщения работодателя.

Сергей Неверов добавил, что нововведения будут прописаны в главе 49.1 Трудового кодекса РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в РФ планируют решить проблему с безработицей.

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