Как в РФ планируют решить проблему с безработицей? — итоги совещания с Путиным
Глава РФ с министрами обсудил текущее состояние на рынке труда в стране.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru
Пандемия меняет российский рынок труда, а к новым условиям приходится адаптироваться. Как именно это сделать, министры и губернаторы обсуждали на совещании у президента России Владимира Путина.
В ходе обсуждения были определены оперативные вызовы — прежде всего, рост безработицы. Было решено выплатить пособия индивидуальным предпринимателям. Выяснили и более долгие тренды — так, «удаленку» Минтруд пропишет в Трудовой кодекс. А далее и образование нужно приближать к новым реалиям. Как именно, смотрите подробнее в репортаже Виктора Синеока.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Ленобласти придумали трудоустройство для потерявших работу из-за пандемии.
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