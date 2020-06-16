Поклонники Инстасамки перепутали ее с Дианой Шурыгиной

Негласное соревнование между Дианой Шурыгиной и Дарьей Зотеевой, известной как Инстасамка, ужесточилось. Даша, и прежде похожая на свою соперницу, перекрасила волосы.

Девушка превратилась из брюнетки в блондинку и удивила фанатов поразительным сходством со звездой ток-шоу. Подписчики блогера наводнили ее пост в Instagram аналогичными сообщениями, сравнивая ее с Дианой.

«Показалось, что это Шурыгина»;

«Шурыгина 2.0»;

«Шурыгина, ты ли это?» — написали сотни людей.

Instagram @instasamka

Фолловеры написали, что новый образ идет Инстасамке, назвали ее богиней, иконой и очень красивой.

Как уточняет Starhit.ru, Шурыгина и Зотеева похожи не только внешне. Обе они были замешаны в секс-скандале. Диана на всю страну назвала своего молодого человека насильником и добилась его заключения, а Дарья выложила в сеть интимное видео со своим бойфрендом.

21-летняя Шурыгина старше своей копии на год, но в отличие от нее уже была замужем и сегодня, как предполагают фанаты, думает о свадьбе с молодым миллионером Денисом Ребровым. Единственное, в чем Инстасамка уже перещеголяла Диану — в конфликтах с известными людьми. Самым громким вышел ее разлад разлад с Викторией Боней. Дарья обвинила экс-звезду «Дома-2» в любви к теориям заговора, а та сравнила контент блога девушки с грязью.

Ранее 5-tv.ru писал, что Инстасамка высмеяла выпускников новым видео.