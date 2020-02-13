Звезда «Дома-2» Алена Водонаева побывала в отделе полиции в центре Москвы, где дала пояснение по факту своего поста про аборты. Недавно модель разместила в Instagram публикацию о «семьях, которые живут в нищете и рожают детей». Ситуацию прокомментировала адвокат теледивы Екатерина Гордон.

«Алена давала пояснение. Поскольку неизвестное пока нам лицо написало заявление, оскорбившись ее постом про аборты. Мы не уверены, что он (написавший заявление — ред.) вообще существует. Может быть, кто-то просто хотел сделать пакость», — заявила правозащитник.

Гордон уверена — ни уголовного, ни административного преследования не будет. Блогер якобы ни к чему не призывала и выразила исключительно свое личное мнение. При этом звездный адвокат отметила — участь Водонаевой может постигнуть каждого.

«На любого человека через электронную приемную, например, может быть написано заявление. И каждого из вас, если вы высказываете кому-то не понравившееся мнение, могут привлечь для дачи пояснений. Это привет всем блогерам, которые высказывают свое мнение!» — сказала Гордон.

Сама Алена Водонаева никак не ожидала подобного ажиотажа вокруг своей персоны. Еще больше знаменитость удивил повод, по которому ее вызвали в полицию.

«Привет свободе слова. Удивительно вообще, что в 2020 году мы сталкиваемся с такой историей как свобода слова в нашей стране», — поделилась бывшая участница реалити-шоу.

Модель уверена, что известным блогерам стоит говорить не только о том, как «все хорошо». Алена Водонаева заявила — «помимо классных селфи в Instagram» важно писать «на правдивые темы, которые волнуют всех».

«Мы свободные люди. Самое главное у любого режиссера, певца, президента — это диалог со своим народом. Так уж получилось, что раз меня столько людей поддерживают, наверное, я являюсь гласом народа в данной ситуации. Так, прислушайтесь к нам, пожалуйста! Нам, правда, не нравятся многие моменты. И мы очень сильно хотели бы их решить!» — эмоционально высказалась светская львица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алена Водонаева объяснила свои слова о получающем маткапитал «быдле».