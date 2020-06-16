Названа причина перестрелки в Ингушетии, где погибли четыре человека

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Карина Бернтгольц
Срочная новость 88

Потасовка, предположительно, между двоими братьями произошла на пересечении Коммунальной и Варшавской улиц в Назрани.

Названа причина перестрелки в Ингушетии, где погибли четыре человека

Фото: ТАСС / Michal Kamaryt

Раскрыты новые подробности перестрелки в городе Назрани в Ингушетии. Как удалось узнать 5-tv.ru, конфликт разгорелся между двоюродными братьями. Мужчины не смогли договориться по поводу наследства — не получилось поделить земельный участок. В результате они попытались разрешить спор с применением огнестрельного оружия.

На пересечении Коммунальной и Варшавской улиц произошла драка со стрельбой. Полиция попыталась остановить нарушителей. Семейный конфликт закончился трагически. В ходе перестрелки, по предварительным данным, погибли четыре человека и еще семь пострадали. Сейчас они госпитализированы.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полиция задержала подозреваемых в соучастии в стрельбе на юго-западе Москвы. Правоохранители остановили автомобиль с двумя мужчинами на улице Вавилова.

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