Видео с места «кровавой» перестрелки в Ингушетии из-за семейного конфликта

Опубликовано видео с места перестрелки в Ингушетии, где четыре человека погибли и еще семь пострадали. По предварительным данным, конфликт среди белого дня на пересечении Коммунальной и Варшавской улиц в Назрани разгорелся между двумя двоюродными братьями. Как стало известно 5-tv.ru, они не могли поделить земельный участок.

Согласно неподтвержденной пока информации, всего в перестрелки участвовали 15 человек. Семь из них уже доставлены в больницу. По данным Интерфакса, одним из погибших является полицейским. Сведения уточняются.

Сотрудники ЦПЭ и Росгвардии приехали в клинику, куда госпитализированы раненые.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полиция задержала подозреваемых в соучастии в стрельбе на юго-западе Москвы. Правоохранители остановили автомобиль с двумя мужчинами на улице Вавилова.