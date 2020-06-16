Видео с места «кровавой» перестрелки в Ингушетии из-за семейного конфликта
По предварительным данным, в потасовке участвовало 15 человек.
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Фото, видео: ТАСС / Смирнов Владимир; Instagram @news06
Опубликовано видео с места перестрелки в Ингушетии, где четыре человека погибли и еще семь пострадали. По предварительным данным, конфликт среди белого дня на пересечении Коммунальной и Варшавской улиц в Назрани разгорелся между двумя двоюродными братьями. Как стало известно 5-tv.ru, они не могли поделить земельный участок.
Согласно неподтвержденной пока информации, всего в перестрелки участвовали 15 человек. Семь из них уже доставлены в больницу. По данным Интерфакса, одним из погибших является полицейским. Сведения уточняются.
Сотрудники ЦПЭ и Росгвардии приехали в клинику, куда госпитализированы раненые.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что полиция задержала подозреваемых в соучастии в стрельбе на юго-западе Москвы. Правоохранители остановили автомобиль с двумя мужчинами на улице Вавилова.
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