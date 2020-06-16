Назвавшийся «помощником Петросяна» украл полмиллиона рублей на похоронах Трушкина

Сын знаменитого художника Никаса Сафронова, пианист Лука Сафронов-Затравкин, рассказал о неприятном инциденте, случившемся на похоронах сатирика Анатолия Трушкина. Неизвестный мужчина, представившийся помощником Евгения Петросяна, украл у главы ритуальной службы, который занимался организацией похорон, полмиллиона рублей.

По словам Сафронова-Затравкина, неизвестный появился у церкви около девяти часов утра, сообщив, что является помощником Петросяна, который отправил его «помогать».

«Кем помогать было не совсем понятно, но он все время ходил, все время проявлял активность и в какой-то момент он исчез», — рассказал Лука в беседе с 5-tv.ru.

Затем, когда глава ритуальной службы пошел за кошельком в машину, он обнаружил, что дверца автомобиля оказалась приоткрытой. Как рассказал пианист, благодаря камерам слежения удалось выяснить, что назвавшийся «помощником» Петросяна проник в машину, украл деньги и скрылся. Сафронов-Затравкин сообщил, что на похитителя был составлен фоторобот и его уже ищет полиция. Пианист добавил, что похищенная сумма денег была достаточно крупной — более полумиллиона рублей.

Кроме того, Лука рассказал, что Анатолий Трушкин был большим другом семьи, в особенности его отца Никаса Сафронова, с которым они часто путешествовали и «колесили по миру».

«Они пытались быть вместе, дружить и дарить друг другу роскошь общения», – сообщил Лука, заявив, что для его отца смерть сатирика стала «большой потерей». Он поведал, что у Трушкина были большие планы, и он трудился над написанием новых текстов.

Анатолий Трушкин умер 9 июня на 79 году жизни от коронавируса. Как заявил Лука Сафронов-Затравкин, строгая самоизоляция не помогла сатирику — он вышел один раз из дома и тут же заразился. COVID-19 протекал у него тяжело из-за хронических заболеваний.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лука Сафронов-Затравкин обратил внимание своих подписчиков на экологические проблемы.