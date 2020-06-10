Строгая самоизоляция не помогла Анатолию Трушкину уберечься от коронавируса. Об этом рассказал в интервью 5-tv.ru близкий друг сатирика, пианист Лука Затравкин (Сафронов).

«Для нас это самая большая потеря. Это был один из ближайших наших друзей — и меня, и отца. Человек, который присутствовал в нашей жизни постоянно. Мы встречались почти каждую неделю, созванивались. Его ничем не восполнишь», — поделился сын Никаса Сафронова.

Музыкант вспомнил, что в конце апреля позвонил Трушкину с просьбой написать ему текст на тему коронавируса для выступления на телевидении. В начале мая сатирик прислал образец молодому человеку. Сафронову-младшему монолог показался грустным, и он перезвонил для уточнения деталей. В разговоре Лука заметил, у писателя болезненный голос, и посоветовал проявить больше осторожности в период пандемии.

«Я знаю, что он выходил в магазин или пройтись, подышать. Не мог все время сидеть дома. Он говорил: „Я в маске, осторожен“. 8 мая мне позвонила его супруга и сказала, что у него температура третий день, диагностировали воспаление легких. Но в больницу он ехать не хочет. Я сказал: „Вызывайте ‚скорую‘“. Он начал задыхаться», — рассказал Затравкин.

В больнице Трушкин провел три дня в палате, а затем три недели в реанимации. На прошлой неделе его перевели обратно в палату. Его близкие успокоились, решили, что опасность миновала. Хотя, врачи предупредили о возможных ухудшениях. После реанимации сатирик дышал сам, без аппарата ИВЛ, но все еще оставался слаб.

«Он позвонил в пятницу, но мы с Никасом были заняты. Потом, когда стало поздно, не стали беспокоить. Той ночью его госпитализировали обратно в реанимацию, где вчера днем он скончался», — добавил пианист.

Наследник живописца отметил, что врачи до последнего боролись за жизнь сатирика и сделали все, что могли. Заболевание протекало у него слишком тяжело из-за сопутствующих хронических заболеваний.

«Он сидел на самоизоляции долго, никуда не выходя. Спустя полтора месяца он вышел куда-то пройтись и заразился. Это лишний раз показывает: кем бы ты ни был, сколько бы денег у тебя ни было, сегодня нет лекарств от этой болезни. И люди из группы риска могут погибнуть. Учитывая, что сейчас снимают самоизоляцию, нужно быть еще более осторожным и внимательным к таким людям. Это хороший урок для всех: опасность сохраняется», — подытожил Сафронов.

Анатолий Трушкин написал сценарии для 20 сериалов. С 1981 года занимался исключительно литературной деятельностью. Его произведения со сцены читали Михаил Евдокимов, Роман Карцев, Ефим Шифрин, Клара Новикова и другие артисты. Сатирик умер 9 июня на 79 году жизни.

Ранее 5-tv.ru писал, что смерть сатирика Трушкина стала шоком для Лукинского.