Финальная подготовка к Параду Победы началась в Москве и Петербурге
В столице тщательно проверяют бронетехнику, которая проедет по брусчатке Красной площади. А на Дворцовой в Петербурге появилась разметка-ориентир для экипажей боевых машин.
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В Москве идут последние приготовления к главному событию на Красной площади – параду в честь 75-й годовщины Победы. Боевые машины, которые проедут по брусчатке 24 июня, еще раз тщательно проверяют и моют. Как говорят военные, зрителей ждет впечатляющая демонстрация боевой мощи Вооруженных Сил России.
Финальные приготовления и в Петербурге. На Дворцовой площади военные наносят разметку для механизированной колонны. Она станет ориентиром для экипажей и водителей бронетехники во время марша.
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