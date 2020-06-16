Финальная подготовка к Параду Победы началась в Москве и Петербурге

В Москве идут последние приготовления к главному событию на Красной площади – параду в честь 75-й годовщины Победы. Боевые машины, которые проедут по брусчатке 24 июня, еще раз тщательно проверяют и моют. Как говорят военные, зрителей ждет впечатляющая демонстрация боевой мощи Вооруженных Сил России.

Финальные приготовления и в Петербурге. На Дворцовой площади военные наносят разметку для механизированной колонны. Она станет ориентиром для экипажей и водителей бронетехники во время марша.