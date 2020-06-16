Резиденцию Путина защищают от коронавируса специальным тоннелем

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Алиса Старжевская
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В условиях пандемии президент РФ живет и работает в подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

Резиденцию Путина защищают от коронавируса специальным тоннелем

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В резиденции Владимира Путина в Ново-Огарево, где президент живет и работает в условиях пандемии, для защиты от коронавируса установили специальный тоннель для дезинфекции.

Как сообщили журналисты кремлевского пула РИА Новости, на каждого человека, проходящего через тоннель, распыляется облако с дезинфицирующим раствором. Устройство было разработано пензенской компанией.

В апреле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о том, что Путин проводит в подмосковной резиденции Ново-Огарево все рабочие мероприятия. Из-за угрозы коронавируса президент минимизировал количество очных контактов, а все его посетители предварительно проходят тест на COVID-19.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Песков назвал примерные сроки проведения «прямой линии» с Владимиром Путиным.

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