Резиденцию Путина защищают от коронавируса специальным тоннелем

В резиденции Владимира Путина в Ново-Огарево, где президент живет и работает в условиях пандемии, для защиты от коронавируса установили специальный тоннель для дезинфекции.

Как сообщили журналисты кремлевского пула РИА Новости, на каждого человека, проходящего через тоннель, распыляется облако с дезинфицирующим раствором. Устройство было разработано пензенской компанией.

В резиденции Путина появился дезинфицирующий тоннель. Человека дезинфицируют туманным облаком.



Тоннель разработала пензенская компания. pic.twitter.com/9zNX7jrK2a — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 16, 2020

В апреле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о том, что Путин проводит в подмосковной резиденции Ново-Огарево все рабочие мероприятия. Из-за угрозы коронавируса президент минимизировал количество очных контактов, а все его посетители предварительно проходят тест на COVID-19.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Песков назвал примерные сроки проведения «прямой линии» с Владимиром Путиным.