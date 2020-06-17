Публицист из США впал в ступор узнав, что советские солдаты не носили носки

Тот факт, что советские солдаты вместо носков носили портянки, несколько шокировал американского публициста Калеба Ларсона. Свои мысли на этот счет журналист изложил в статье для издания The National Interest.

Автор публикации отметил, что носки у американских солдат появились ближе к окончанию Великой Отечественной войны. Так, логично было бы предположить, что и в СССР в этот период появился столь важный и удобный элемент одежды. Однако все оказалось не так-то просто: в советской армии еще долгие годы продолжали использовать «нечто совершенно иное».

В представлении Ларсона портянки — это «отрезки вонючих тряпок», обматывать вокруг ног которые было крайне непросто. По словам публициста, этому действу нужно очень долго учиться.

В числе прочего, американец недоумевал, для чего русские люди изобрели два вида портянок: зимние из фланели и летние из хлопка. По его мнению, толку от этой «детали гардероба» не было никакого. Особенно, в бою: с ними или без них армия СССР все равно бы одержала победу.

«Если скромный лоскут ткани работал в прошлом — и не просто удовлетворительно, но способствовал победе в войнах, — то зачем что-то менять?» — сыронизировал публицист.

На самом же деле портянки — незаменимый элемент одежды солдата, особенно в советское время. Их придумали более тысячи лет. Так, «прародителями» портянок являются онучи — отрез ткани, который наматывался на ногу крестьянина до колена, а уже поверх них надевались лапти.

В советской, да и российской армии, портянки ценили за простоту и универсальность. Под них можно было приспособить почти любую ткань, главное — чтобы размер был подходящий. Как отмечают военнослужащие, правильно намотанная портянка никогда не натирает ногу, поскольку эта «секретная» технология отрабатывалась веками.

По сравнению с обычными носками портянки легче отстирываются, быстро сохнут и почти не впитывают неприятные запахи. Также — более долговечны. В военно-полевых условиях носки быстро пришли бы в негодность из-за сырости, а портянки достаточно лишь повязать обратной стороной и можно снова воевать.

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