Усиление солнечной активности угрожает россиянам

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Опасность представляет не столько высокая температура, сколько так называемый ультрафиолетовый индекс.

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Фото, видео: dpa/picture-alliance

Помимо жары центральную часть страны сегодня ждет и усиление солнечной активности. Как сообщили в Гидрометцентре, опасность представляет не столько высокая температура, сколько так называемый ультрафиолетовый индекс.

Яркое солнце может негативно влиять на зрение и кожу людей. Загорать в эти дни не рекомендуется, это может закончиться серьезными ожогами. Специалисты рекомендуют носить одежду с длинным рукавом и солнечные очки. И не выходить на улицы в полуденные часы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что астролог Сергей Седашёв предупредил об опасностях грядущих летних затмений. 21 июня ожидается солнечное.

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