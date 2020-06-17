Усиление солнечной активности угрожает россиянам

Помимо жары центральную часть страны сегодня ждет и усиление солнечной активности. Как сообщили в Гидрометцентре, опасность представляет не столько высокая температура, сколько так называемый ультрафиолетовый индекс.

Яркое солнце может негативно влиять на зрение и кожу людей. Загорать в эти дни не рекомендуется, это может закончиться серьезными ожогами. Специалисты рекомендуют носить одежду с длинным рукавом и солнечные очки. И не выходить на улицы в полуденные часы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что астролог Сергей Седашёв предупредил об опасностях грядущих летних затмений. 21 июня ожидается солнечное.