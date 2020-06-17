Британская 49-летняя телеведущая задрала ногу в мини-юбке

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Валентин Черников
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В сети набирает популярность видео Аманды Холден, почти повторяющей знаменитое движение из «Основного инстинкта».

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Фото, видео: Instagram @noholdenback

Видео британской телеведущей Аманды Холден разделило ее поклонников на два лагеря. 49-летняя знаменитость выложила в Instagram ролик, где закидывает ногу на ногу. При этом она одета одновременно и скромно, и вызывающе — в белую блузку, мини-юбку и босоножки на каблуках.

К слову, Холден лишь намекнула на желание повторить известный жест героини «Основного инстинкта», однако на видео она успевает сделать лишь легкий взмах ногой. Ролик, конечно, добавил звезде телевидения популярности в сети, но пришелся по нраву далеко не всем. Многие поклонники указали ей, что в таком возрасте подобное поведение кажется чересчур вызывающим, в особенности для замужней дамы — Аманда состоит в браке с музыкальным продюсером Крисом Хьюзом.

Instagram @noholdenback

«Вы провоцируете каждый день. Тот, кто позволяет себе такое на работе, явно ищет внимания»;

«Аманда, это просто неприлично в вашем возрасте»;

«Надеюсь, ваш муж не против», — прокомментировали пользователи.

Другая часть подписчиков, напротив, одобрительно отнеслась к новой публикации теледивы.

«У нее есть ножки, и она знает, как их использовать»;

«Вы такая стройная!»;

«Великолепно! Я сражен», — ответили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что телеведущая Юлия Барановская примерила супер-платья.

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