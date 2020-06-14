«Тигрица! Клеопатра!» — Барановская примерила супер-платья
В каком из двух нарядов телеведущая выглядит лучше, поклонники однозначно определиться не смогли.
Закрыть
Смотрите также:
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего
«Собутыльники не могли остановить?» — Почему Панкратов-Черный винит друзей Ефремова в ДТП
Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака
«У меня денег до…»: Подробности первого допроса Ефремова после «пьяного» ДТП
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 июня, для всех знаков зодиака
«Самый бездарный режиссер»: Алексей Панин о Михаиле Кокшенове
Клуб однолюбов. Какие знаки зодиака влюбляются лишь единожды?
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram @baranovskaya_tv
Юлия Барановская предстала перед поклонниками в новом образе. Телеведущая выложила на своей странице в Instagram фотографии со съемок очередного выпуска программы «Модный приговор». На одном из них Юлия одета в ярко-красное платье до пола с очень широким серебряным поясом, а на другом — в нежном белом в красный горошек.
В комментарии к снимкам Барановская призналась, что съемки телешоу обычно продолжаются целый день, но усталости она не чувствует благодаря «невероятному позитиву», которого в этот раз ей добавили супер-платья.
Она также поинтересовалась у подписчиков, который из двух нарядов ей больше идет — «красное или в горох». Мнения разделились примерно поровну, но комплиментами поклонники Юлию не обделили.
«Красный — тигрица, горошек — очень нежно, молодит и так молодую»
«Вы как всегда хороша»
«Клеопатра!»
«Как невеста!»
«Юлька прям как вкусная конфетка в красиво блестящей обертке», — пишут пользователи.
Нашлись, правда, и такие, которым не понравился новый образ телеведущей.
«Вы просто красотка. Но платья, по-моему, не те. Вы умеете быть намного интереснее»
«Платья красивые, но фасон не ваш»
«Вы украсите собой любое платье, но, увы… платья оставляют желать лучшего», — посчитали некоторые.
Ранее 5tvv.ru рассказывал, как мать троих детей Юлия Барановская отметила 35-летие .
Читайте также
43%
0.50 78.52
0.60
Нашли ошибку?