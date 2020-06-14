Юлия Барановская предстала перед поклонниками в новом образе. Телеведущая выложила на своей странице в Instagram фотографии со съемок очередного выпуска программы «Модный приговор». На одном из них Юлия одета в ярко-красное платье до пола с очень широким серебряным поясом, а на другом — в нежном белом в красный горошек.

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В комментарии к снимкам Барановская призналась, что съемки телешоу обычно продолжаются целый день, но усталости она не чувствует благодаря «невероятному позитиву», которого в этот раз ей добавили супер-платья.

Она также поинтересовалась у подписчиков, который из двух нарядов ей больше идет — «красное или в горох». Мнения разделились примерно поровну, но комплиментами поклонники Юлию не обделили.

«Красный — тигрица, горошек — очень нежно, молодит и так молодую»

«Вы как всегда хороша»

«Клеопатра!»

«Как невеста!»

«Юлька прям как вкусная конфетка в красиво блестящей обертке», — пишут пользователи.

Нашлись, правда, и такие, которым не понравился новый образ телеведущей.

«Вы просто красотка. Но платья, по-моему, не те. Вы умеете быть намного интереснее»

«Платья красивые, но фасон не ваш»

«Вы украсите собой любое платье, но, увы… платья оставляют желать лучшего», — посчитали некоторые.

Ранее 5tvv.ru рассказывал, как мать троих детей Юлия Барановская отметила 35-летие .