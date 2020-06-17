Пушков оценил правдивость данных о желании Горбачева передать Карелию Финляндии

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Алина Потёмкина
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Сенатор подчеркнул, что с внесением поправок в главный закон России отчуждение земель страны станет невозможным.

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Фото, видео: Twitter @Alexey_Pushkov, Globallookpress.com/ Serguei Fomine

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил правдоподобность идеи, что в советское время в период «перестройки» высшее руководство страны могло пойти на передачу Карелии Финляндии. Ранее такой сценарий описал бывший эксперт МИД Финляндии, экс-дипломат, а ныне писатель-документалист Юкка Сеппинен.

Сенатор допустил, что такой эпизод вполне мог быть в истории СССР. В качестве подтверждения своего мнения он привел другой пример того, как часть Советского Союза отошла к Америке.

«В Финляндии утверждают, что при Горбачеве „либеральная часть Политбюро“ была готова отдать Финляндии Карелию. Это весьма вероятно: именно тогда Шеварднадзе отдал США огромные водные пространства в Беринговом море. Нынешние поправки в Конституцию исключают саму такую возможность», — подчеркнул Пушков в Twitter.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему идея передать Карелию европейскому государству не возымела успеха.

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