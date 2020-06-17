В Одессе легкомоторный самолет рухнул возле гипермаркета
Предварительно, один человек погиб.
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Фото, видео: ТАСС / Марина Лысцева, facebook / Валентин Ткачук
В Одессе легкомоторный самолет рухнул возле гипермаркета. Предварительно, один человек погиб. Сообщает полиция портового города.
По данным местных СМИ, ЧП произошло в районе 4-го Аэропортовского переулка. Еще один человек госпитализирован в тяжелом состоянии.
Информация уточняется.
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