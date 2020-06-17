«Угомонитесь»: Костюшкин не намерен «хайповать» на истории с изнасилованием в детстве

Бывший участник группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин обратился к представителям различных федеральных телеканалов после своего публичного заявления об изнасиловании в детстве. Соответствующий ролик он разместил на своей странице в Instagram.

Артист признался, что неоднократно получал приглашения поучаствовать в эфирах от многих СМИ, однако он не намерен зарабатывать на жуткой истории из своего опыта. Рассказать о мужчине, который надругался над ним, Костюшкина заставил страх за собственных детей, а не желание «пропиариться».

Instagram @stas_kostyushkin_official

«Пожалуйста, угомонитесь. Я точно не собираюсь на этом зарабатывать деньги, не собираюсь хайповать. Все, что я хотел, я уже сказал. Реакция, которую я хотел, я получил. Моя цель была получить одну реакцию — чтобы мы внимательнее стали относиться к нашим детям», — подчеркнул звезда.

В комментариях Стаса поддержали его поклонники. Они поразились мужеству исполнителя, которые не побоялся рассказать о таких жутких подробностях своего детства.