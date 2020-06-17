Александр Овечкин признался, чего исконно русского ему не хватает в США

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Алиса Старжевская
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Нападающий НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» уже на протяжении пятнадцати лет живет и работает на другом континенте.

Александр Овечкин признался, чего исконно русского ему не хватает в США

Фото: Zuma\TASS

Хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», живет в США уже пятнадцать лет. Несмотря на то, что Штаты уже стали практически родным домом для прославленного спортсмена, он признался, что скучает по России.

В беседе с Юлией Бордовских Овечкин рассказал, что с русским языком ему расстаться так и не пришлось: и дома, и в команде хоккеист общается на родном языке.

«У нас вся команда говорит на русском языке, только матом», — пошутил Овечкин, чьи слова приводит «Царьград».

Вместе с тем, спортсмен сообщил, чего «чисто русского» ему не хватает на другом континенте.

«Чего чисто русского мне не хватает в Америке? Культуры. Совсем разные люди, разный менталитет», — признался Овечкин.

Кроме того, он поведал, как изменился после переезда в другую страну. По словам нападающего, он стал мудрее и взрослее.

«Когда я только уезжал из России, это был совсем другой Овечкин. Раньше я жил ради себя, теперь я живу ради своей семьи, ради детей», — рассказал хоккеист.

Как напоминает «Экспресс газета», в США Овечкин дважды стал отцом — его 26-летняя супруга Анастасия Шубская родила нападающему двоих сыновей. Первенец пары появился на свет в августе 2018-го, а в мае этого года Шубская родила второго наследника.

Ранее 5-tv.ru писал, что Александр Овечкин раскрыл, кем его сын точно не станет в хоккее.

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