Меркурий в петле. Что нельзя делать с 18 июня по 26 июля?

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Алина Потёмкина
Эксклюзив 2 155

Астролог Алена Никольская рассказала, какие аспекты будут влиять на настроения людей в ближайшие полтора месяца.

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Фото, видео: 5-tv.ru, www.globallookpress.com/ Stephen Chung

Непростой период ожидает представителей всех знаков зодиака с 18 июня и до 12 июля. В это время Меркурий войдет в ретроградную фазу, а другие планеты устроят на небе такие пляски, что совладать с эмоциями будет непросто. О том, как вести себя в это время, чтобы избежать неприятностей, рассказала астролог Алена Никольская.

По ее словам, в так называемую «астрологическую петлю» Меркурий вошел уже в начале июня, и продлится это веселое состояние небесного тела до 26 июля. Так как эта планета отвечает за большое количество сфер, во всех в них лучше приостановить активность и не спешить с решениями.

«Мало того, со 2 июня Меркурий вошел в астрологическую петлю, и она продлится до 26 июля. Сейчас, когда он двинулся назад, все сферы — отношения, подписание бумаг, покупки — нужно поставить на паузу. Кроме того, все перемещения под большим вопросом. Ваши поездки могут либо не состояться, либо не будет отдачи, на которую вы рассчитываете», — предупредила Никольская.

Особенно аккуратными следует быть с приобретением техники. До конца июля — не самое подходящее время для таких покупок, если вы не хотите пустить деньги на ветер.

«Все гаджеты: телефоны, телевизоры, планшеты, все, что сейчас вы купите или уже купили с начала июня, скорее всего, долго вам не прослужат. И это будет продолжаться до конца июля. Поэтому я вам не советую до конца августа ничего покупать», — заметила астролог.

Помимо того, что Меркурий находится в ретроградном движении, усложнять жизнь людей будут и некоторые другие астрологические аспекты. Все вместе они будут способствовать легкому обострению нервозности, предупредила Никольская.

«20 июня будет летнее солнцестояние — это точка максимальной силы. Но на небе сейчас такая чехарда, что этот период будет не таким ресурсным, как обычно. Будьте аккуратны. Затем у нас идет солнечное затмение — 21 июня. И потом 5 июля у нас очередное лунное затмение. Только потом, 12 июля, Меркурий из Рака перейдет в Лев и двинется нормально. Также обратите внимание на свою нервную систему. Она будет особенно возбудима, вы будете принимать некорректные решения под воздействием эмоций. Поэтому, пожалуйста, держите голову в холоде, а сердце — в любви, и тогда все будет хорошо», — заключила Никольская.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как правильно себя вести во время петли ретроградной Венеры.

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Меркурий в петле. Что нельзя делать с 18 июня по 26 июля?

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