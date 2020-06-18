Путин встретился с главой госкорпорации «Росатом» Лихачевым

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Компания ведет строительство в десяти странах, множество зарубежных объектов уже готовы. Самое пристальное внимание при этом — охране окружающей среды.

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Фото, видео: ТАСС / Никольский Алексей, 5-tv.ru

Глава «Росатома» Алексей Лихачев доложил президенту, что компания, несмотря на пандемию, справляется с задачами. В этом году планирует увеличить на 70% объем строительства и внутри страны, и за рубежом. В середине мая сдана в промышленную эксплуатацию самая северная плавучая атомная станция. Ранее ввели в строй Адыгейскую ветроэлектростанцию.

«Особенно хотел бы обратить внимание и послушать ваш доклад в отношении того, что происходит с вашим участием в области природоохранной сферы, и, разумеется, наши крупные проекты, связанные с освоением Северного морского пути», — спросил Путин.

«Движемся в сторону круглогодичного использования Северного морского пути. В восточном направлении вместе с НОВАТЭК и „Совкомфлотом“ осуществили в этом году две сверхранние проводки танкеров-газовозов», — ответил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

По проекту «Экология» у «Росатома», как сказано, — сверхзадача — переоборудовать четыре завода по уничтожению химоружия в мощные экотехнопарки к 2023 году. И запустить еще три новых предприятия. Создается единая система переработки отходов промышленной безопасности. Технологии позволяют это сделать.

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