Путин встретился с главой госкорпорации «Росатом» Лихачевым

Глава «Росатома» Алексей Лихачев доложил президенту, что компания, несмотря на пандемию, справляется с задачами. В этом году планирует увеличить на 70% объем строительства и внутри страны, и за рубежом. В середине мая сдана в промышленную эксплуатацию самая северная плавучая атомная станция. Ранее ввели в строй Адыгейскую ветроэлектростанцию.

«Особенно хотел бы обратить внимание и послушать ваш доклад в отношении того, что происходит с вашим участием в области природоохранной сферы, и, разумеется, наши крупные проекты, связанные с освоением Северного морского пути», — спросил Путин.

«Движемся в сторону круглогодичного использования Северного морского пути. В восточном направлении вместе с НОВАТЭК и „Совкомфлотом“ осуществили в этом году две сверхранние проводки танкеров-газовозов», — ответил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

По проекту «Экология» у «Росатома», как сказано, — сверхзадача — переоборудовать четыре завода по уничтожению химоружия в мощные экотехнопарки к 2023 году. И запустить еще три новых предприятия. Создается единая система переработки отходов промышленной безопасности. Технологии позволяют это сделать.