ЦИК, Общественная палата и омбудсмен планируют совместную работу в период голосования

Общественная палата и уполномоченный по правам человека помогут ЦИКу подготовить и провести общероссийское голосование по Конституции. Накануне было заключено соответствующее соглашение.

«У каждого есть своя изюминка, свои возможности, свой потенциал, который дополнит нам картину всего что происходит, помогут вовремя среагировать на то, на что надо реагировать. И я надеюсь, что вот эти наши союзы, взаимодействия, в первую очередь, в интересах наших с вами граждан», — заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Элла Памфилова также сообщила, что ЦИК почти за две недели принял около 800 тысяч заявок на участие в онлайн-голосовании. Этот вид доступен только жителям Москвы и Нижегородской области. Заявления принимаются до 21 июня. Само электронное голосование пройдет с 25 по 30 июня.