ЦИК, Общественная палата и омбудсмен планируют совместную работу в период голосования
Почти за две недели ЦИК принял около 800 тысяч заявок на участие в онлайн-голосовании.
Закрыть
Смотрите также:
Поклонники Андрея Норкина увидели тайный смысл в подарке покойной жены
ТОП-3 знака зодиака, представительницы которых обладают мощной интуицией
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова принять материальную помощь
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 июня
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 июня, для всех знаков зодиака
Почему Лепс «отрезал» на фото с друзьями Пригожина и Валерию
Фото, видео: ТАСС / Кухмарь Кирилл, 5-tv.ru
Общественная палата и уполномоченный по правам человека помогут ЦИКу подготовить и провести общероссийское голосование по Конституции. Накануне было заключено соответствующее соглашение.
«У каждого есть своя изюминка, свои возможности, свой потенциал, который дополнит нам картину всего что происходит, помогут вовремя среагировать на то, на что надо реагировать. И я надеюсь, что вот эти наши союзы, взаимодействия, в первую очередь, в интересах наших с вами граждан», — заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
Элла Памфилова также сообщила, что ЦИК почти за две недели принял около 800 тысяч заявок на участие в онлайн-голосовании. Этот вид доступен только жителям Москвы и Нижегородской области. Заявления принимаются до 21 июня. Само электронное голосование пройдет с 25 по 30 июня.
Читайте также
94%
-0.27 78.38
-0.66
Нашли ошибку?