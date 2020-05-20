По словам главы ФНС РФ Даниила Егорова, деньги будут выплачены в виде субсидий.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com /Uwe Anspach, /Allexander Makarov, /Alexandr Romanchenko, РИА Новости / Дмитрий Астахов

Самозанятым россиянам автоматически вернут уплаченные за 2019 год налоги. Об этом на совещании у президента РФ Владимира Путина заявил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.

Глава ведомства отметил, что деньги будут выплачены в виде субсидий на банковские карты, привязанные к приложению «Мой налог».

«Людям на карточки будут переведены деньги в виде субсидии, равной сумме налогов, уплаченных за 2019 год», — цитирует Даниила Егорова «Российская газета».

Руководитель ФНС добавил, что к 1 июня помощь смогут получить более 670 тысяч самозанятых россиян. На счета данной категории граждан поступит по 12130 рублей. Эти средства могут быть использованы для уплаты налога в текущем году.

Специализированный налоговый режим для самозанятых россиян введен в стране с 2019 года. Граждане платят 4% с полученного дохода при работе с физическими лицами и 6% при оказании услуг юридическим лицам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Совфеде предложили освободить от НДФЛ выплаты водителям скорой помощи.

Читайте также

+8° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
72.39
-0.59 79.17
0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:54
Клиники продолжают использовать аппараты ИВЛ «Авента» после резонансных пожаров
10:44
За сутки в России выявлено 8 764 новых случая инфицирования COVID-19
10:31
Палестина расторгает все соглашения с Израилем и США
10:18
Самозанятым россиянам автоматически вернут налоги за 2019 год
10:08
Звезду «Великолепного века» назвали законодательницей новой моды
9:55
В Саратовской службе спасения рассказали подробности ЧП в Энгельсе

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака
ТОП-10 самых привлекательных женских имен по мнению мужчин
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок