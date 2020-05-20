Самозанятым россиянам автоматически вернут налоги за 2019 год
По словам главы ФНС РФ Даниила Егорова, деньги будут выплачены в виде субсидий.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Uwe Anspach, /Allexander Makarov, /Alexandr Romanchenko, РИА Новости / Дмитрий Астахов
Самозанятым россиянам автоматически вернут уплаченные за 2019 год налоги. Об этом на совещании у президента РФ Владимира Путина заявил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.
Глава ведомства отметил, что деньги будут выплачены в виде субсидий на банковские карты, привязанные к приложению «Мой налог».
«Людям на карточки будут переведены деньги в виде субсидии, равной сумме налогов, уплаченных за 2019 год», — цитирует Даниила Егорова «Российская газета».
Руководитель ФНС добавил, что к 1 июня помощь смогут получить более 670 тысяч самозанятых россиян. На счета данной категории граждан поступит по 12130 рублей. Эти средства могут быть использованы для уплаты налога в текущем году.
Специализированный налоговый режим для самозанятых россиян введен в стране с 2019 года. Граждане платят 4% с полученного дохода при работе с физическими лицами и 6% при оказании услуг юридическим лицам.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Совфеде предложили освободить от НДФЛ выплаты водителям скорой помощи.
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