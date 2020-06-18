В России собираются навсегда отказаться от мусоропроводов
Законсервировать мусоропроводы в российских многоэтажных домах предложили в Общественной палате России, Всероссийском обществе охраны природы и Институте развития правового общества.
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Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев, 5-tv.ru
В России собираются навсегда отказаться от мусоропроводов. С таким предложением в Министерство строительства обратились члены Общественной палаты и экологи. По их мнению, мусоропровод — это главный источник антисанитарии. Главная же проблема — именно этот атрибут «советского быта» не позволяют проводить раздельный сбор отходов. Поэтому действующие мусоропроводы предлагают законсервировать. А в новых домах — убрать еще на этапе проектов.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что омич забил мать насмерть и выбросил в мусоропровод. Избитую пенсионерку, тело которой торчало из бака, обнаружили соседи. Они вытащили женщину еще живой и вызвали скорую.
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