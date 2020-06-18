В России собираются навсегда отказаться от мусоропроводов

Эфирная новость 34

Законсервировать мусоропроводы в российских многоэтажных домах предложили в Общественной палате России, Всероссийском обществе охраны природы и Институте развития правового общества.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев, 5-tv.ru

В России собираются навсегда отказаться от мусоропроводов. С таким предложением в Министерство строительства обратились члены Общественной палаты и экологи. По их мнению, мусоропровод — это главный источник антисанитарии. Главная же проблема — именно этот атрибут «советского быта» не позволяют проводить раздельный сбор отходов. Поэтому действующие мусоропроводы предлагают законсервировать. А в новых домах — убрать еще на этапе проектов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что омич забил мать насмерть и выбросил в мусоропровод. Избитую пенсионерку, тело которой торчало из бака, обнаружили соседи. Они вытащили женщину еще живой и вызвали скорую.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
69.48
-0.27 78.38
-0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:40
В Гидрометцентре заявили, что на Россию надвигаются холода
8:31
«Я врала вдохновенно»: Меньшова огорошила знакомых вестью о несуществующем брате
8:22
Павел Дуров пригрозил Facebook судом за мошеннические объявления от его имени
8:13
Лавров в Сербии обсудит инициативу США о переговорах с Косово
8:04
Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
7:56
Успеть за 38 секунд! Россияне смогут увидеть в небе «кольцо огня»

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июня, для всех знаков зодиака
«Жаль, что не получилось рассказать спокойно»: Липницкая подтвердила беременность
ТОП-3 знака зодиака, представительницы которых обладают мощной интуицией

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок