Mail.ru Group добавила единую учетную запись VK Connect

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Светлана Шевченко
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Пользоваться ею можно без прохождения процедуры авторизации ВКонтакте.

Mail.ru Group добавила единую учетную запись VK Connect

Фото: Mail.ru

Пользователи сервисов Mail.ru Group смогут заходить в них с помощью единой учетной записи VK Connect. Теперь не обязательно запоминать десятки паролей от разных аккаунтов, кроме того, станет проще управлять данными в приложениях и на сайтах.

Также, благодаря расширенным настройкам безопасности, повысился уровень защиты информации. Учетная запись создана на базе ВКонтакте, при этом иметь профиль в соцсети необязательно. Уже сейчас VK Connect работает в приложениях Delivery Club и с голосовым помощником «Маруся».

В будущем с помощью единой учетной записью можно будет зайти в «Почту Mail.ru», «Ситимобил», «Юлу» и прочие сервисы Mail.ru Group. Также VK Connect позволит оплачивать товары и услуги, привязав карту, управлять платными подписками Combo, «Музыка "ВКонтакте"» и Boom, контролировать безопасность данных и так далее.

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Mail.ru Group добавила единую учетную запись VK Connect

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