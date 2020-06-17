ЕГЭ ждет ужесточение. Проверку почерка доверят нейросети

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Алина Потёмкина
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В 2020 году анализу подвергнут работы выпускников на всех этапах тестирования.

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Фото, видео: ТАСС / Карпухин Сергей, Sebastian Gollnow, Демьянчук Александр, Красноухов Сергей, globallookpress.com/ Sebastian Gollnow

Тема:
ЕГЭ 2020

В 2020 году ужесточат проверку результатов единого государственного экзамена (ЕГЭ). Работы выпускников подвергнут анализу алгоритма на основе нейросети, чтобы исключить случаи написания задания несколькими людьми. Как рассказали «Известиям» в Рособрнадзоре, проверка будет проводиться не только на основном этапе тестирования, но и во время дополнительных.

«Обезличенные образы бланков загружаются в специальное программное обеспечение, которое работает по типу нейронной сети. Перед тем как проверять бланки нейронную сеть „обучают“ на обезличенных образах экзаменационных работ прошлых лет. Программа выделяет группы бланков, в которых, предположительно, присутствуют разные почерки», — рассказали в ведомстве.

После этого образцы, которые вызвали подозрения у машины, направляют специалистам. Если сомнения в том, что выпускник писал задание сам, остаются, сотрудники Рособрнадзора будут просматривать видеокамеры с экзамена и направлять работы в регион. Если потребуется, будет проводиться и почерковедческая экспертиза.

Аналогичной проверке уже подвергали работы абитуриентов в прошлом году. Тогда это коснулось только основного этапа тестирования. Теперь нейросеть будет сверять работы одного и того же выпускника за разные периоды.

Сроки проведения единого государственного экзамена в 2020 году неоднократно передвигали из-за пандемии коронавируса. Ранее 5-tv.ru сообщал, какие даты для ЕГЭ в итоге определили в Минпросвещения.

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