ЕГЭ ждет ужесточение. Проверку почерка доверят нейросети
В 2020 году анализу подвергнут работы выпускников на всех этапах тестирования.
Закрыть
Смотрите также:
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего
Поклонники Андрея Норкина увидели тайный смысл в подарке покойной жены
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова принять материальную помощь
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 июня, для всех знаков зодиака
ТОП-3 знака зодиака, представительницы которых обладают мощной интуицией
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 июня
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 июня, для всех знаков зодиака
Почему Лепс «отрезал» на фото с друзьями Пригожина и Валерию
Фото, видео: ТАСС / Карпухин Сергей, Sebastian Gollnow, Демьянчук Александр, Красноухов Сергей, globallookpress.com/ Sebastian Gollnow
В 2020 году ужесточат проверку результатов единого государственного экзамена (ЕГЭ). Работы выпускников подвергнут анализу алгоритма на основе нейросети, чтобы исключить случаи написания задания несколькими людьми. Как рассказали «Известиям» в Рособрнадзоре, проверка будет проводиться не только на основном этапе тестирования, но и во время дополнительных.
«Обезличенные образы бланков загружаются в специальное программное обеспечение, которое работает по типу нейронной сети. Перед тем как проверять бланки нейронную сеть „обучают“ на обезличенных образах экзаменационных работ прошлых лет. Программа выделяет группы бланков, в которых, предположительно, присутствуют разные почерки», — рассказали в ведомстве.
После этого образцы, которые вызвали подозрения у машины, направляют специалистам. Если сомнения в том, что выпускник писал задание сам, остаются, сотрудники Рособрнадзора будут просматривать видеокамеры с экзамена и направлять работы в регион. Если потребуется, будет проводиться и почерковедческая экспертиза.
Аналогичной проверке уже подвергали работы абитуриентов в прошлом году. Тогда это коснулось только основного этапа тестирования. Теперь нейросеть будет сверять работы одного и того же выпускника за разные периоды.
Сроки проведения единого государственного экзамена в 2020 году неоднократно передвигали из-за пандемии коронавируса. Ранее 5-tv.ru сообщал, какие даты для ЕГЭ в итоге определили в Минпросвещения.
- 11 июн
- Российские выпускники в 2020 году получат аттестаты без сдачи экзаменов
- 8 июн
- Как мошенники обманывают выпускников с «решениями» по ЕГЭ?
- 27 мая
- Когда можно будет подать документы в вузы?
- 26 мая
- В Минпросвещения рассказали о дате проведения ЕГЭ в России
- 25 мая
- Названы даты проведения пробного ЕГЭ в России в 2020 году
- 22 мая
- Решение о сдаче ЕГЭ в масках регионы примут самостоятельно
- 22 мая
- Путин объявил о выдаче школьных аттестатов независимо от сдачи ЕГЭ
- 21 мая
- Опубликован предварительный график сдачи ЕГЭ в России
- 18 мая
- Тест: А вы бы сдали ЕГЭ-2020 по русскому языку?
- 14 мая
- Недалеко перенесли: Рособрнадзор назвал возможную дату начала сдачи ЕГЭ
Читайте также
58%
-0.27 78.38
-0.66
Нашли ошибку?