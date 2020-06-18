Названа дата заседания суда по делу о разводе Пелагеи и Телегина

Заседание суда по делу о расторжении брака между певицей Пелагеей и хоккеистом Иваном Телегиным назначено на 26 июня. Об этом 5-tv.ru сообщила пресс-секретарь Никулинского суда столицы Мадонна Кочина.

«Состоялась беседа по делу Телегина. Дело назначено по существу на 26 июня на 11:40. Рассмотрение назначено по вопросу расторжения брака. (О дележе имущества — Прим. ред.) пока не известно», — сказала Кочина.

Адвокаты сторон от комментариев прессе воздержались. О расставании пары, прожившей в браке четыре года, стало известно в конце 2019 года. Документы на развод Пелагея подала 27 мая. Делить имущество супруги намерены через адвокатов. Трехлетняя дочь пары Таисия останется жить с матерью. Вопрос алиментов пока остается нерешенным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что помешало состояться первому заседанию по делу о разводе певицы Пелагеи с хоккеистом Телегиным.