Что помешало разводу певицы Пелагеи с хоккеистом Телегиным?

|
Сергей Зеленский
40

После четырехлетнего брака красивая пара решила разойтись.

Что помешало разводу певицы Пелагеи с хоккеистом Телегиным?

Фото: ТАСС / Михаил Метцель

Никулинский суд Москвы был вынужден перенести заседание о расторжении брака певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина из-за сообщения о заложенной в здании бомбе. В результате из учреждения была проведена эвакуация.

Сегодня была запланирована беседа, в ходе которой стороны намеревались договориться о дате основного заседания. Сами супруги на ней присутствовать не планировали.

В браке у артистки и спортсмена три года назад родилась дочь, которую назвали Таисией. Как отмечает Teleprogramma.Pro, девочка уже мечтает выступать на сцене.

Как передавал 5-tv.ru, Пелагея подала документы на развод 27 мая, а о расставании пара объявила в конце 2019 года. Супруги не планируют делить имущество с помощью юристов, хоккеисту достанется особняк, а певице — квартира в Москве. Таисия будет жить с матерью.

11 марта 2020 года Пелагея удостоилась звания заслуженной артистки РФ.

Читайте также

+20° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
70.40
1.28 79.15
0.63
Слишком любвеобильны: ТОП-4 знака зодиака, которым мало одного партнера р...

Последние новости

0:17
Адвокат Ефремова прокомментировал слухи, что артист в момент ДТП был не один
0:07
Директор Юлии Началовой показала новый памятник на могиле певицы
23:51
Владимир Путин лично убедился в выплатах семьям на детей
23:38
Что помешало разводу певицы Пелагеи с хоккеистом Телегиным?
23:17
Полицию стягивают для подавления беспорядков в Дагестане
22:56
Готовился к нападению? У расстрелявшего полицейских в Москве найдена тетрадь с молитвами

Сейчас читают

«Не буду сидеть. Лежать буду» — последнее послание Алены Верди своей жертве
Адвокат Михаила Ефремова рассказал, почему актер выпивал перед аварией
«Приводят в чувство» — дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала, куда пропал Алибасов

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок