Что помешало разводу певицы Пелагеи с хоккеистом Телегиным?

Никулинский суд Москвы был вынужден перенести заседание о расторжении брака певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина из-за сообщения о заложенной в здании бомбе. В результате из учреждения была проведена эвакуация.

Сегодня была запланирована беседа, в ходе которой стороны намеревались договориться о дате основного заседания. Сами супруги на ней присутствовать не планировали.

В браке у артистки и спортсмена три года назад родилась дочь, которую назвали Таисией. Как отмечает Teleprogramma.Pro, девочка уже мечтает выступать на сцене.

Как передавал 5-tv.ru, Пелагея подала документы на развод 27 мая, а о расставании пара объявила в конце 2019 года. Супруги не планируют делить имущество с помощью юристов, хоккеисту достанется особняк, а певице — квартира в Москве. Таисия будет жить с матерью.

11 марта 2020 года Пелагея удостоилась звания заслуженной артистки РФ.