Философ Лев Науменко найден мертвым в своей московской квартире

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Валентин Черников
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Профессор МГАУ имени Горячкина оставил предсмертную записку.

Философ Лев Науменко найден мертвым в своей московской квартире

Фото: YouTube / Andrea Verro

Доктор философских наук, завкафедрой Московского государственного агроинженерного университета (МГАУ) имени Горячкина Лев Науменко ушел из жизни в 86 лет. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Тело преподавателя нашли в его столичной квартире на Кудринской площади, в которой он проживал с супругой. По предварительной версии, Науменко покончил с собой. При нем находилась записка, в которой философ жаловался на проблемы со здоровьем. Автор записки указал, что в связи с возрастом он теряет зрение, слух и остатки памяти, и что он «никому не нужен».

Лев Науменко был профессором Академии общественных наук при ЦК КПСС, работал редактором в журнале «Коммунист», специализировался в области теории диалектики и социальной философии, логики и методологии науки, методологии системного подхода. Получил госпремию Казахской ССР за цикл работ по своей специальности.

Ранее 5-tv.ru писал, что в квартире адвоката покойного миллиардера Босова проходит обыск. Занимавший 86 строчку в рейтинге богатейших бизнесменов Forbes покончил с собой.

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