Водитель легковушки сбил шесть пешеходов на переходе в Колпино под Петербургом

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Светлана Шевченко
Срочная новость 154

В больницу госпитализированы две женщины и четверо детей в возрасте от четырех до восьми лет.

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Фото, видео: ВКонтакте @dorinspb, ТАСС/ Демьянчук Александр

Водитель Volkswagen Tuareg сегодня утром сбил двух мам с четырьмя малолетними детьми на нерегулируемом пешеходном переходе в Колпино.

ДТП произошло в дома 51 по Октябрьской улице. Известно, что все шесть пострадавших пешеходов были госпитализированы. Дети находятся в состоянии средней тяжести. Две женщины — в удовлетворительном.

Обстоятельства аварии уточняются.

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