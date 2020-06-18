Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Ильхамом Алиевым

Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Как сообщает пресс-служба Кремля, лидеры поговорили о развитии двусторонних отношений. Путин и Алиев также обсудили меры по борьбе с пандемией коронавируса.