В Ставрополье найдено тело новорожденной с ножевыми ранениями

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Алина Потёмкина
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Правоохранители подозревают в совершении преступления мать ребенка.

В Ставрополье найдено тело новорожденной с ножевыми ранениями

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

Тело новорожденной девочки с многочисленными ножевыми ранениями найдено на берегу реки Подкумок в Ставропольском крае. По факту убийства возбуждено уголовное дело в отношении матери погибшего ребенка. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ по Ставрополью.

«По данному факту следственный отдел по Предгорному району следственного управления СК РФ по краю возбудил уголовное дело по ст. 106 УК РФ („Убийство матерью новорожденного ребенка“)», — говорится в сообщении.

Следователи разыскивают женщину, подозреваемую в убийстве собственного ребенка. Всех, кто обладает информацией о преступлении, просят обращаться в следственное управление.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что воспитательница частного детского сада задушила годовалую девочку из-за плача. Вопиющий инцидент произошел в украинском Запорожье.

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