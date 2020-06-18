Енот застрял на заборе между США и Мексикой
Животное забралось на охраняющий американскую территорию шестиметровый забор и не смогло спуститься самостоятельно.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn,, 5-tv.ru
На американо-мексиканской границе застрял енот. Он забрался на шестиметровый забор, который охраняет территорию США. И спуститься самостоятельно уже не мог.
Автор выложенного в сеть видеоролика сообщил о ситуации в пограничную службу, там пообещали помочь животному. В каком направлении енот переходил границу, не сообщается.
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