Енот застрял на заборе между США и Мексикой

На американо-мексиканской границе застрял енот. Он забрался на шестиметровый забор, который охраняет территорию США. И спуститься самостоятельно уже не мог.

Автор выложенного в сеть видеоролика сообщил о ситуации в пограничную службу, там пообещали помочь животному. В каком направлении енот переходил границу, не сообщается.