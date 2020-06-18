Друзья рассказали об отношениях модели с расстрелявшим семью парнем

Подруга и однокурсник погибшей в кровавой бойне в квартире на улице Приорова в Москве Елизаветы Х. рассказали 5-tv.ru об отношениях модели с предполагаемым злоумышленником Севастьяном П.

Севастьян П.

По словам Валентины Вороновой, 22-летняя девушка подрабатывала на подиуме. Основной заработок ей приносила должность менеджера-администратора в отеле. Подруга отмечает, что подозреваемый устраивал возлюбленной дикие сцены ревности. После того, как погибшая решила расстаться с парнем, он в буквальном смысле начал ее преследовать.

Елизаветa Х.

Однокурсник Елизаветы Х. по Московскому авиационному институту Тарас Федоров признается, что их связывали приятельские отношения. Молодые люди иногда гуляли и общались. По словам молодого человека, девушка была интеллектуально развита, добра и была перспективной студенткой.

«Я не особо с ней дружил, но время от времени с ней общался. За это время я понял, что она милая, добрая, с характером. С ней можно было общаться на самые разные темы в отличие от других однокурсниц. Мы с ней иногда гуляли, праздновали дни рождения ее знакомых. Я был уверен, что она добьется больших успехов. Она никогда никому плохого не желала. Она всем желала добра», — сказал Тарас Федоров.

Светланa Т.

Предполагаемый злоумышленник 21-летний Севастьян П. учился в финансовом университете на политолога. По некоторым данным парень после первого курса ушел в армию. Отслужив, он вернулся в вуз, проучился еще полгода, после чего забрал документы.

Однокурсники Севастьяна П. утверждают, что покончивший с собой стрелок придерживался радикальных взглядов и постоянно отпускал шуточки на тему национализма. Во время занятий в аудитории он сидел, как правило, один и ни с кем не общался.

Родители парня в разводе. Отец владеет автомастерской, мать работает консьержем. Никаких странностей они за сыном не замечали.

По предварительным данным, 21-летний Севастьян П. застрелил из охотничьего карабина малолетнего ребенка, 22-летнюю Елизавету Х. и 51-летнюю Светлану Т., после чего покончил с собой.

Сын Елизаветы Х.

Следственный комитет РФ по факту убийства трех человек возбудил уголовное дело. Уже известно, что стражей порядка на место происшествия вызвали соседи, которые услышали звуки выстрелов. Жители дома сообщили полицейским, что в квартиру к женщине зашел сожитель.

Ранее 5-tv.ru опубликовал фото и видео с места тройного убийства на севере Москвы.