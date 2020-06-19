Правнучка бывшего советского лидера подтвердила смерть Сергея Хрущева

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Сын Никиты Хрущева ушел из жизни в США в возрасте 84 лет.

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Фото, видео: ТАСС / Антон Новодережкин, 5-tv.ru

В США умер сын Никиты Хрущева — Сергей. Эту информацию 5-tv.ru подтвердил его друг, бывший американский дипломат Марк Гаррисон.

«Он умер. Сегодня. Простите, не могу сказать вам больше сейчас — это трагическая ситуация», — сообщил Марк Гаррисон

В свою очередь в интервью РБК правнучка бывшего советского лидера Никиты Хрущева — Нина рассказала, что Сергей умер «сегодня в Крэнстон, Род Айленд».

Сергею Хрущеву было 84 года. Ученый, публицист в начале 90-х переехал в США, где в университетах читал лекции и написал ряд книг, в том числе о своем отце.

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