Правнучка бывшего советского лидера подтвердила смерть Сергея Хрущева

В США умер сын Никиты Хрущева — Сергей. Эту информацию 5-tv.ru подтвердил его друг, бывший американский дипломат Марк Гаррисон.

«Он умер. Сегодня. Простите, не могу сказать вам больше сейчас — это трагическая ситуация», — сообщил Марк Гаррисон

В свою очередь в интервью РБК правнучка бывшего советского лидера Никиты Хрущева — Нина рассказала, что Сергей умер «сегодня в Крэнстон, Род Айленд».

Сергею Хрущеву было 84 года. Ученый, публицист в начале 90-х переехал в США, где в университетах читал лекции и написал ряд книг, в том числе о своем отце.