«Мама в реанимации, второго племянника задело»: дядя погибшего от удара молнии мальчика о трагедии

Дядя погибшего в Петербурге от удара молнии семилетнего мальчика рассказал об обстоятельствах трагедии.

В интервью 5-tv.ru Сергей Татанов сообщил, что семья, включая двоих детей, отца и бабушку отправилась на пляж в город Ломоносов, расположенный в 40 километрах от Санкт-Петербурга. Когда началась гроза, один из детей прятался под пляжным зонтиком. К несчастью, молния угодила прямо в него, не оставив мальчику шансов. От удара стихии пострадали также бабушка и брат семилетнего ребенка. В настоящее время они находятся в больнице

«Мама была с ними… Мама в реанимации сейчас, племенник погиб… Отец никакой, целую ночь проплакал, отойти не может, встать с постели. Его не задело, но племянника тоже задело, но вроде там все в порядке, слава богу. Он с матерью сейчас в больнице тоже», — подытожил Сергей Татанов.

Трагедия на берегу Финского залива произошла в четверг, 18 июня, около 20.20 по московскому времени. Семья из нескольких человек отдыхала на пляже близ отеля «Домик у причала». Внезапно разразилась гроза и молния ударила прямо в семилетнего мальчика. Прибывшие на место ЧП медики констатировали мгновенную смерть.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что один человек погиб и четверо, включая детей, пострадали в серьезном ДТП в Подмосковье.