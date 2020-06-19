«Мама в реанимации, второго племянника задело»: дядя погибшего от удара молнии мальчика о трагедии
Мужчина рассказал, в каком состоянии сейчас находятся родственники погибшего в Петербурге ребенка.
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Фото, видео: ТАСС/ Фадеичев Сергей; 5-tv.ru
Дядя погибшего в Петербурге от удара молнии семилетнего мальчика рассказал об обстоятельствах трагедии.
В интервью 5-tv.ru Сергей Татанов сообщил, что семья, включая двоих детей, отца и бабушку отправилась на пляж в город Ломоносов, расположенный в 40 километрах от Санкт-Петербурга. Когда началась гроза, один из детей прятался под пляжным зонтиком. К несчастью, молния угодила прямо в него, не оставив мальчику шансов. От удара стихии пострадали также бабушка и брат семилетнего ребенка. В настоящее время они находятся в больнице
«Мама была с ними… Мама в реанимации сейчас, племенник погиб… Отец никакой, целую ночь проплакал, отойти не может, встать с постели. Его не задело, но племянника тоже задело, но вроде там все в порядке, слава богу. Он с матерью сейчас в больнице тоже», — подытожил Сергей Татанов.
Трагедия на берегу Финского залива произошла в четверг, 18 июня, около 20.20 по московскому времени. Семья из нескольких человек отдыхала на пляже близ отеля «Домик у причала». Внезапно разразилась гроза и молния ударила прямо в семилетнего мальчика. Прибывшие на место ЧП медики констатировали мгновенную смерть.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что один человек погиб и четверо, включая детей, пострадали в серьезном ДТП в Подмосковье.
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