Один человек погиб и четверо, включая детей, пострадали в ДТП в Подмосковье

Один человек погиб и четверо, включая двоих детей, пострадали в ДТП с автобусом в Подмосковье. Как стало известно 5-tv.ru, авария произошла на 31 километре Щелковского шоссе в районе отворота на Хотовскую улицу.

По невыясненным пока причинам столкнулись легковой Nissan, в котором ехала семья из пяти человек, и следовавший в парк пассажирский автобус. В результате удара иномарка получила сильные механические повреждения. Водитель японской легковушки скончался на месте. Его супругу, двоих детей — трех и пяти лет, а также бабушку госпитализировали с различными травмами. Водитель автобуса не пострадал.

Все обстоятельства произошедшего предстоит выяснить автоинспекторам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ребенок погиб в ДТП с рейсовым автобусом в Амурской области.