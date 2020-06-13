Один человек погиб и четверо, включая детей, пострадали в ДТП в Подмосковье

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Василий Заика
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Авария с участием легковой машины и автобуса произошла вечером 12 июня в городе Щелково.

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Фото, видео: ВКонтакте @schelk_city; www.globallookpress.com / Horst Galuschka

Один человек погиб и четверо, включая двоих детей, пострадали в ДТП с автобусом в Подмосковье. Как стало известно 5-tv.ru, авария произошла на 31 километре Щелковского шоссе в районе отворота на Хотовскую улицу.

По невыясненным пока причинам столкнулись легковой Nissan, в котором ехала семья из пяти человек, и следовавший в парк пассажирский автобус. В результате удара иномарка получила сильные механические повреждения. Водитель японской легковушки скончался на месте. Его супругу, двоих детей — трех и пяти лет, а также бабушку госпитализировали с различными травмами. Водитель автобуса не пострадал.

Все обстоятельства произошедшего предстоит выяснить автоинспекторам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ребенок погиб в ДТП с рейсовым автобусом в Амурской области.

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