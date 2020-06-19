Отдавая дань памяти: какие сюрпризы приготовили организаторы Парада Победы в Москве

Последняя ночная репетиция на Красной площади. В глаза бросаются параллели с парадом 1945 года. Тогда торжественный смотр войск принимал маршал Жуков, верхом на скакуне буденновской породы.

Три четверти века спустя — генерал армии Шойгу проведет тот же ритуал, но на «Аурусе», под капотом которого уже 600 лошадей. Марш юных барабанщиков из 1945-го в 2020-м подхватят юные армейцы. Всего будет 40 расчетов, разных подразделений, среди которых 11 исторических. Это дань памяти участникам первого парада Победы в Москве.

Легендарные Т-34 тоже будут 24 июня на Красной площади. Только к ним добавятся еще и танки нового поколения Т-80 и Т-90. А вот эволюцию машины реактивной артиллерии, в народе «Катюши», ярко проиллюстрируют системы семейств Торнадо, Буков и Тосочек. Впрочем, это еще не все сюрпризы предстоящего парада, который пройдет 24 июня.

Что еще будет в исторической части парада и какую технику впервые покажут на Красной площади расскажет Дмитрий Зименкин.