Сексуальный скандал в Германии: прокуратуре передали 724 дела

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Ефросиния Арзуманова
Ефросиния Арзуманова 27 0

С 2024 по 2026 год внутренние органы возбудили 452 дела

Бундесвер: 724 дела о сексуальных преступлениях

Фото: dpa/picture-alliance/ТАСС

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Бундесвер передал в прокуратуру 724 дела о сексуальных правонарушениях

Вооруженные силы Германии (бундесвер) с 2023 по 2025 год передали в прокуратуру 724 дела о правонарушениях на сексуальной почве, совершенных военнослужащими. Об этом сообщает медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на представителя министерства обороны ФРГ.

По словам представителя немецкого минобороны, с 2024 по 2026 год внутренние следственные органы ВС ФРГ возбудили 452 дела о правонарушениях на сексуальной почве. Из них 163 разбирательства были окончательно завершены к 4 ноября 2026 года, а в 84 случаях делопроизводство прекратили за отсутствием состава преступления.

В сентябре журнал Spiegel со ссылкой на внутренние документы вооруженных сил ФРГ сообщал, что бундесвер столкнулся с рекордным ростом числа случаев сексуальных домогательств и насилия. Это угрожает его боеготовности и планам по набору новобранцев.

Тема соблюдения законодательства в сфере сексуальных отношений также оказалась в центре внимания властей Великобритании. Ранее британское министерство внутренних дел выпустило девятистраничную информационную листовку для беженцев, в которой, в частности, разъясняется недопустимость половых контактов с лицами младше 16 лет. Документ также содержит разделы о гендерном равенстве, домашнем насилии, правилах поведения в общественных местах и получении поддержки.

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