Мадридское чудо: Марко Асенсио не играл год, но забил первым касанием
Испанец не играл с августа 2019 года из-за серьезной травмы колена.
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Фото, видео: ТАСС / JuanJo Martin
Новым хитом интернета стал гол футболиста мадридского «Реала» Марко Асенсио на чемпионате Испании. Во втором тайме матча против «Валенсии» игрок забил мяч в ворота противника сразу, как только вышел на поле со скамьи запасных. И более того, сделал это с первого же касания.
Виртуозный гол Асенсио оценили не только фанаты, но и эксперты, ведь футболист до этого почти год не выходил на поле из-за полученной ранее травмы. Но на этом его достижения не закончились.
Следом игрок «Реала» организовал блестящую голевую передачу. В итоге встреча завершилась с сухим счетом 3:0 в пользу мадридцев, а Марко Асенсио был признан лучшим игроком.
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