Мадридское чудо: Марко Асенсио не играл год, но забил первым касанием

Новым хитом интернета стал гол футболиста мадридского «Реала» Марко Асенсио на чемпионате Испании. Во втором тайме матча против «Валенсии» игрок забил мяч в ворота противника сразу, как только вышел на поле со скамьи запасных. И более того, сделал это с первого же касания.

Виртуозный гол Асенсио оценили не только фанаты, но и эксперты, ведь футболист до этого почти год не выходил на поле из-за полученной ранее травмы. Но на этом его достижения не закончились.

Следом игрок «Реала» организовал блестящую голевую передачу. В итоге встреча завершилась с сухим счетом 3:0 в пользу мадридцев, а Марко Асенсио был признан лучшим игроком.

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