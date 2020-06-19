«Только Макс не изменился»: Воробей опубликовала снимок молодого Галкина
Юмористка поздравила коллегу с 44-летием, напомнив о задорной юности.
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Фото, видео: Instagram @vorobei_elena
Елена Воробей поздравила Максима Галкина с днем рождения, передает «Экономика сегодня». В честь 44-летия артиста его коллега опубликовала совместное фото примерно 20-летней давности.
На снимке юмористка запечатлена с тогда еще молодым пародистом. На нем белая расстегнутая рубашка, а на голове фирменная шевелюра. Третьим на фото засветился не менее известный комик — Юрий Гальцев. В этот момент вся троица находилась в начале творческого пути.
«Дорогой Макс! Бесконечно талантливый, артистичный, любящий и любимый! Вот пусть так все и дальше будет — гармония таланта, ума, вкуса», — пожелала имениннику в Instagram Воробей.
Постскриптум Елена заметила, что с момента создания этого фото лишь Галкин не изменился внешне — у него до сих пор такой же юный взгляд. С этим согласились и подписчики звезды, присоединившись к поздравлениям.
«Самый прекрасный ведущий и артист»;
«Макс, оставайся всегда таким жизнерадостным и на позитивной волне!»
«Юмористы, по-моему, возраст не имеют. А Галкин точно еще молодой», — откликнулись поклонники.
Ранее 5-tv.ru писал, что Лиза и Гарри Галкины трогательно поздравили отца с днем рождения.
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