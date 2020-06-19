Блогер Гусейн Гасанов задержан за подложные номера авто в Москве

Блогер Гусейн Гасанов задержан за поддельные номера авто в Москве. Кроме того, правоохранители выяснили, что интернет-знаменитость был лишен прав.

Как стало известно 5-tv.ru, Гасанов выезжал с Большой Доргамиловской улицы, когда его остановили сотрудники ГИБДД. После проверки документов выяснилось не только факт лишения права на управление транспортным средством, но и подложные номера у авто.

Также за блогером числятся 153 штрафа на сумму в 177 тысяч рублей.

В настоящее время, знаменитость доставлен в отдел для выяснения всех обстоятельств.