«Было не на что жить»: Любовник Волочковой задолжал ей три миллиона долларов

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Карина Бернтгольц
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Как написала балерина в своей книге, Игорь Вдовин оставил ее без всех сбережений.

«Было не на что жить»: Любовник Волочковой задолжал ей три миллиона долларов

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Известная российская балерина Анастасия Волочкова в автобиографической книге «Плата за успех» пожаловалась на Игоря Вдовина, от которого родила свою дочь Ариадну. По словам знаменитости, бизнесмен задолжал ей три миллиона долларов. В свое время любовник занял деньги у светской львицы, однако до сих пор их не отдал. Для артистки это стало настоящим финансовым крахом, ведь это были все накопления, которые она сумела собрать на пике балетной карьеры.

«Он меня фактически ограбил. Забрал все, что я накопила за свою жизнь, три миллиона долларов, огромные деньги. Нам с Аришей было буквально не на что жить. <…> А что касается денег, то когда я попробовала их у него потребовать, показала ему расписку, он только посмеялся», — цитирует мемуары Волочковой KP.RU.

Танцовщица призналась, что часть долга Вдовин все-таки сумел покрыть, оплачивая ее коммунальные и офисные расходы. Однако в прошлом году экс-возлюбленный балерины перестал это делать. Возвращение крупного долга она ждет по сей день.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Волочкова устроила Дане Борисовой «балетный ад» после обвинений в пьянстве.

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