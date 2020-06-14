Волочкова устроила Дане Борисовой «балетный ад» после обвинений в пьянстве

Бывшая балерина Анастасия Волочкова устала терпеть публичные обвинения телеведущей Даны Борисовой в злоупотреблении спиртными напитками. Танцовщица в эфире программы «Новые русские сенсации» на одном из федеральных каналов попыталась доказать своей визави, что зависимый человек не смог бы выполнить сложнейшие па, которые она проделывает в 44 года.

«Я счастливая женщина, потому что я работаю. Если я нуждаюсь в чьей-то помощи, то только не в твоей. А ты — несчастная завистливая женщина», — обратилась Волочкова к телеведущей — своей ровеснице.

Затем экс-балерина настояла на том, чтобы Борисова вошла в подвесную клетку, которую часто используются для показа стриптиза, и распорядилась поднять ее в воздух. Дана растерялась от ощущения высоты, и, будучи еще и на высоких каблуках, попросила вернуть ее обратно.

Но Волочкова решила не оставлять попыток показать своему заклятому оппоненту свое мастерство. Она спокойно садиться на связанные внизу воздушные полотна и делает шпагат, а потом заставляет Дану хотя бы просто покачаться на этом спортивном снаряде. Однако последняя опять впадает в панику.

Судя по всему, скандально известные дамы отечественного шоу-бизнеса остались каждая при своем мнении, потому что в ходе передачи телеведущая не изменила своего мнения о танцовщице.

«Я мечтаю увидеть тебя в группе анонимных алкоголиков, где ты высказываешь свое мнение, где ты обсуждаешь с другими ребятами свою болезнь, делаешь первый шаг», — призналась Борисова.

Однако и Волочкова нашла, что ответить.

«Трещать языком и молоть им, конечно, проще, моя дорогая. Давай покажу еще такой шпагат? Сексуально?» — поинтересовалась она.

Ранее адвокат Анастасии Волочковой пригрозил судом Дане Борисовой за оскорбления балерины.