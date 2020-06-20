«Эти мытые руки»: Тимур Родригез записал ироничный романс на тему пандемии

Пандемия коронавируса и, как следствие, режим ответственного поведения подтолкнул многих звезд активнее заниматься творчеством. Так, известный шоумен, певец и актер Тимур Родригез попробовал себя в новом жанре — он записал романс «на злобу дня» и представил свое произведение искусства подписчикам в Instagram.

Артист сам сочинил стихи, посвященные изменившейся жизни в период эпидемии, и музыку. Свои строки он спел на камеру под аккомпанемент фортепиано, за котором сидела его жена Анна Керимова. Однако и здесь без шуток не обошлось. Наполненный иронией текст очень забавно сочетался с минорной мелодией.

«Эти мытые руки, что лица не касались…

Эти грязные мысли, что вовек не отмыть…

А вечерние ласки в перчатках и масках

Нам уже никогда не забыть!» — пел Родригез, последовательно вытягивая ноты.

Instagram @trodriguezzz

Фолловеры оценили романс звезды и сделали ему множество комплиментов. Чувство юмора кумира и ее вокальные данные вызвали восхищение среди пользователей.

«О, какой шарм, маэстро! Браво!»

«Гениально! Концертмейстер феерический! Вокальное вибрато — наповал!»

«Браво артист! Это шедевр!» — восклицали поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Родригез в куртке на голое тело ждет окончания самоизоляции.