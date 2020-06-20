«Эти мытые руки»: Тимур Родригез записал ироничный романс на тему пандемии

|
Карина Бернтгольц
39

Свое произведение искусства шоумена представил в Instagram.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @trodriguezzz

Пандемия коронавируса и, как следствие, режим ответственного поведения подтолкнул многих звезд активнее заниматься творчеством. Так, известный шоумен, певец и актер Тимур Родригез попробовал себя в новом жанре — он записал романс «на злобу дня» и представил свое произведение искусства подписчикам в Instagram.

Артист сам сочинил стихи, посвященные изменившейся жизни в период эпидемии, и музыку. Свои строки он спел на камеру под аккомпанемент фортепиано, за котором сидела его жена Анна Керимова. Однако и здесь без шуток не обошлось. Наполненный иронией текст очень забавно сочетался с минорной мелодией.

«Эти мытые руки, что лица не касались…
Эти грязные мысли, что вовек не отмыть…
А вечерние ласки в перчатках и масках
Нам уже никогда не забыть!» — пел Родригез, последовательно вытягивая ноты.

Instagram @trodriguezzz

Фолловеры оценили романс звезды и сделали ему множество комплиментов. Чувство юмора кумира и ее вокальные данные вызвали восхищение среди пользователей.

«О, какой шарм, маэстро! Браво!»

«Гениально! Концертмейстер феерический! Вокальное вибрато — наповал!»

«Браво артист! Это шедевр!» — восклицали поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Родригез в куртке на голое тело ждет окончания самоизоляции.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
69.57
-0.05 78.00
-0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:06
Вратарь «Ростова» побил рекорд по числу отраженных мячей в истории чемпионатов России
5:42
Немецкое издание заявило о возможности «Газпрома» обойти санкции США против «Северного потока—2»
5:17
«Эти мытые руки»: Тимур Родригез записал ироничный романс на тему пандемии
4:51
Мадридское чудо: Марко Асенсио не играл год, но забил первым касанием
4:23
«Русская Кардашьян» в приспустившемся с груди белье устроила опрос
3:54
«Исторический эксклюзивчик»: Пригожин показал, как Валерия вела прогноз погоды

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 июня, для всех знаков зодиака
«Маски сорваны»: Лукашенко рассказал о предотвращении «майдана» в республике
Экс-сотрудница Госдепа Нуланд призвала США завладеть умами российской молодежи

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок