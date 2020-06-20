«Эти мытые руки»: Тимур Родригез записал ироничный романс на тему пандемии
Свое произведение искусства шоумена представил в Instagram.
Закрыть
Смотрите также:
Поклонники Андрея Норкина увидели тайный смысл в подарке покойной жены
ТОП-3 знака зодиака, представительницы которых обладают мощной интуицией
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова принять материальную помощь
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 июня
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака
Почему Лепс «отрезал» на фото с друзьями Пригожина и Валерию
Фото, видео: Instagram @trodriguezzz
Пандемия коронавируса и, как следствие, режим ответственного поведения подтолкнул многих звезд активнее заниматься творчеством. Так, известный шоумен, певец и актер Тимур Родригез попробовал себя в новом жанре — он записал романс «на злобу дня» и представил свое произведение искусства подписчикам в Instagram.
Артист сам сочинил стихи, посвященные изменившейся жизни в период эпидемии, и музыку. Свои строки он спел на камеру под аккомпанемент фортепиано, за котором сидела его жена Анна Керимова. Однако и здесь без шуток не обошлось. Наполненный иронией текст очень забавно сочетался с минорной мелодией.
«Эти мытые руки, что лица не касались…
Эти грязные мысли, что вовек не отмыть…
А вечерние ласки в перчатках и масках
Нам уже никогда не забыть!» — пел Родригез, последовательно вытягивая ноты.
Фолловеры оценили романс звезды и сделали ему множество комплиментов. Чувство юмора кумира и ее вокальные данные вызвали восхищение среди пользователей.
«О, какой шарм, маэстро! Браво!»
«Гениально! Концертмейстер феерический! Вокальное вибрато — наповал!»
«Браво артист! Это шедевр!» — восклицали поклонники.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Родригез в куртке на голое тело ждет окончания самоизоляции.
Читайте также
73%
-0.05 78.00
-0.29
Нашли ошибку?