Брутальный Тимур Родригез в куртке на голое тело ждет окончания самоизоляции

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Алиса Старжевская
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Новый снимок артиста в Instagram взволновал его поклонниц и не дал им уснуть.

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Фото, видео: Instagram @trodriguezzz, @flea_view

Российский шоумен и актер Тимур Родригез с нетерпением ждет окончания режима самоизоляции, Об этом он рассказал своим подписчикам в Instagram.

«Еще немного и выйдем», — написал он.

Свой пост звезда сопроводил провокационным снимком, где предстал перед фанатами в дерзком образе: черной кожанке на голое тело, с массивным кольцом на пальце и цепочкой на шее. Такой эффектный кадр взбудоражил его поклонник. фанатки Родригеза признались, что теперь не смогут спокойно уснуть.

«Вы поразительный!»

«Какой сексуальный!»

«Обожаю вас!» — писали фолловеры.

Instagram @trodriguezzz

 

Тимур Родригез в самоизоляции начал активно вести Instagram. Он выкладывает забавные видео и фото, что очень нравится его подписчикам.

Недавно артист сбрил бороду и решил записать видеопародию на различных персонажей и героев фильмов. Со своими забавными усиками Тимур Родригез предстал перед подписчиками в различных известных образах: американского шерифа, персонажа Фредди из сериала «Острые козырьки», бразильского амиго, героя «Великолепного века», даже сантехника из порнофильма и Лукашенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тимур Родригез исполнил «аквапеллу» в душе.

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