Вратарь «Ростова» побил рекорд по числу отраженных мячей в истории чемпионатов России

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Карина Бернтгольц
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На счету 17-летнего спортсмена Дениса Попова, вышедшего на поле для матча с ФК «Сочи», 15 сейвов.

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Фото, видео: РИА Новости / Артур Лебедев, Instagram @vitaliiliubchenko

Вратарь, защищавший ворота футбольного клуба «Ростов» в матче с «Сочи» поставил новый рекорд чемпионата России по числу отраженных мячей. На счету 17-летнего Дениса Попова 15 сейвов. Предыдущий рекорд поставили экс-вратарь «Химок» Михаил Комаров и вратарь хабаровского СКА Александр Довбни. Они по 13 раз за игру спасали свои спортивные команды.

Голкипер Попов был признан лучшим игроком матча с сочинским клубом. В числе его достижений отбитый пенальти от нападающего соперников Антона Заболотного.

«Я старался, работал — бог меня наградил, и я получил эту статуэтку. Про пропущенные мячи я старался поскорее забыть. Спасибо игрокам „Сочи“ за этот матч — надеюсь, мы прибавим. Перед матчем старались веселиться, не паниковать, не нервничать. Перед пенальти я заранее выбрал угол — повезло, угадал. Жаль, что пропустили так много голов, но я доволен — не всеми своими действиями, но игрой доволен», — сказал Денис Попов в эфире канала «Матч Премьер» после игры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что абсурдный матч между футбольными клубами «Сочи» и «Ростов» завершился со счетом 10:1 в пользу первой команды.

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