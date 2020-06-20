Вратарь «Ростова» побил рекорд по числу отраженных мячей в истории чемпионатов России
На счету 17-летнего спортсмена Дениса Попова, вышедшего на поле для матча с ФК «Сочи», 15 сейвов.
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Фото, видео: РИА Новости / Артур Лебедев, Instagram @vitaliiliubchenko
Вратарь, защищавший ворота футбольного клуба «Ростов» в матче с «Сочи» поставил новый рекорд чемпионата России по числу отраженных мячей. На счету 17-летнего Дениса Попова 15 сейвов. Предыдущий рекорд поставили экс-вратарь «Химок» Михаил Комаров и вратарь хабаровского СКА Александр Довбни. Они по 13 раз за игру спасали свои спортивные команды.
Голкипер Попов был признан лучшим игроком матча с сочинским клубом. В числе его достижений отбитый пенальти от нападающего соперников Антона Заболотного.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что абсурдный матч между футбольными клубами «Сочи» и «Ростов» завершился со счетом 10:1 в пользу первой команды.
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