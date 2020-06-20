Чем уникально солнечное затмение 21 июня?
Астроном рассказала, кому из россиян удастся наблюдать это небесное явление.
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Кольцеобразное солнечное затмение произойдет 21 июня. Однако это небесное явление уникально тем, что наблюдать его будет практически невозможно, предупредила в беседе с РБК аспирант кафедры небесной механики СПбГУ Мария Борух.
«К сожалению, с территории Москвы невооруженным глазом увидеть затмение будет практически невозможно, потому что фаза будет крошечная», — отметила астроном.
Не будет видно вообще затмение в Санкт-Петербурге. Зато шанс увидеть явление появится у жителей южных регионов России. Особенно повезло в этом плане тем, кто живет в Горно-Алтайске, заметила Борух. Там небесное светило закроет диском Луны почти на 40%.
Эксперт также напомнила, что даже при такой слабой видимости явления смотреть на него без специальных фильтров опасно для зрения.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем опасно столкновение затмения и солнцестояния 21 июня.
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